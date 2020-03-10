Zemheri dizisi final yapıyor

Reyting kurbanı olan diziler birer birer final kararını açıklarken, Show TV de, Zemheri dizisinin sonlandırıcağını açıkladı.

Show TV’nin bir süredir düşük reytinglerine rağmen destek verdiği Zemheri dizisi ile 13 bölümlük anlaşması bulunuyordu.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrollerinde yer aldığı dizi nitelikli bir yapım olarak dikkatleri çekti.



Ancak diziye izleyici ilgisi az oldu. Reytinglerin düşmesi de Show TV’nin final kararı almasında etkili oldu.