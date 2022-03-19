Zelenskiy: Rusya savaş suçu işliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üç hafta geride kalırken Ukrayna lideri Zelenskiy abluka altındaki kentlere yardım malzemeleri gönderilmesini engelleyen Rusya’nın savaş suçu işlediğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi günü yayınladığı video mesajında Rusya'yı savaş suçu işlemekle itham etti. Rusya'nın abluka altındaki kentlere yardım malzemeleri gönderilmesini engellediğini söyleyen Zelenskiy, "Bu bir savaş suçu ve bunun bedelini ödeyecekler" dedi. Zelenskiy konuşmasında bir kez daha Rusya'yı kapsamlı barış görüşmeleri yürütmeye çağırdı. "Herkesin ben dinlemesini istiyorum, özellikle Moskova'da. Görüşme zamanı, konuşma zamanı geldi" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Rusya'nın "nesillerle karşılanamayacak kadar" büyük kayıplar vereceğini belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın barış ve güvenliği sağlamak için "dürüstçe görüşmeler" yürütülmesi konusunda hazır olduğuna dair işaretleri uzun süredir verdiğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen ateşkes görüşmelerinden şu ana dek somut bir sonuç alınabilmiş değil. ABD Savunma Bakanı Austin: Ruslar taktik hatalar yaptı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin CNN televizyonuna, Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda açıklamalarda bulundu. Rusların "bir dizi taktik hata" yaptığını belirten Austin, Rus birliklerinin Ukrayna'da öngördükleri şekilde ilerleme kaydedemediğini söyledi. Austin, Rus ordusu hakkında, "Hızlı bir şekilde ilerleyeceklerini ve başkenti ele geçireceklerini düşünmüşlerdi ancak bunu yapacak durumda değillerdi" söyleminde bulundu. Rusların taktik bilgileri iyi bir şekilde kullanamadığını savunan Austin, hava ve kara birlikleri arasındaki iş birliğinin de iyi yürümediğini öne sürdü. ABD'li Bakan, "Bizim yapmalarını beklediğimiz ancak göremediğimiz bir dizi şey var" dedi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bir süre önce, Rus birliklerinin Ukrayna'da ilerleyişinin durakladığını gözlemlediklerini açıklamıştı. Pentagon yetkilisi açıklamasında, başkent Kiev'in uzak mesafelerden bombalandığını ve sıklıkla sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığını söyledi. Rus birliklerinin kente yaklaşamadığını açıklayan yetkili, birliklerin Kiev'in kuzeydoğusunda kente 15-20 km., doğuda ise 20-30 km. mesafede olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. "Sivil yapılar hedef alınıyor" Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun giderek daha fazla oranda sivil yapıları hedef aldığını belirterek "Sivil altyapıya ve sivil hedeflere yönelik saldırıların arttığını tespit ettik" dedi. Yetkilinin açıklamalarına göre, Ukrayna'daki Rus askerlerinin motivasyonuna ilişkin sorunlar da mevcut. Yetkili, "Her yerde, her birlikte neler olduğunu bilme şansımız yok. Ancak elimizde askerlerin moralinin yüksek olmadığını gösteren anekdotlar var" diye konuştu. Pentagon'un verilerine göre, Ruslar Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana 950'den fazla füze fırlattı. Pentagon, Ukrayna hava sahasında savaşın sürdüğü ve Rusların hava sahasında kontrolü ele geçiremediği tahmininde bulunuyor. dpa,DW / BÖ,ET © Deutsche Welle Türkçe