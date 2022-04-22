Zelenski: İşgalciler yaklaşık 500 bin Ukraynalıyı Rusya'ya götürdü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus güçlerinin ele geçirdikleri topraklardan yaklaşık 500 bin Ukraynalının Rusya'ya götürdüğünü söyledi.

Zelenski, Portekiz Parlamentosu'na video konferans yoluyla hitabında, "Rus işgalciler işgal ettikleri topraklardan daha şimdiden en az 500 bin vatandaşımızı (Rusya'ya) çıkardı. Bu tehcirdir, geçmişin en korkunç totaliter rejimlerin yaptığı budur." ifadesini kullandı.

Sınır dışı edilen Ukraynalıların evraklarına el konulduğunu ve iletişimden mahrum bırakıldığını belirten Zelenski, "Vatandaşlarımız, Rusya'nın uzak bölgelerine dağıtılıyor." dedi.

Zelenski, 57 günlük tam kapsamlı bir savaşta Rusya tarafından ele geçirilen yaklaşık 1000 yerleşim yerini kurtardıklarını ancak hala işgal edilen kent ve yerleşim yerlerinin daha da fazla olduğunu vurguladı.

Rus işgaline karşı savunmak için özgür dünya halklarından ülkesine silah yardımında bulunmalarını talep ettiklerini kaydeden Zelenski, "Leopard tankları, zırhlı araçlar, Zıpkın gemisavar füzeleri bunlar sizin sahip olduğunuz ve Avrupa'nın özgürlüğünü korumaya yardımcı olabileceğiniz şeyler. Bu nedenle bu yardımı bize sağlamak için ülkenize başvuruyorum." diye konuştu.