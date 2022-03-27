Zelenskiy Batı'dan ağır silahlar istedi

Ukrayna lideri Zelenskiy, Batı'dan aralarında savaş uçaklarının bulunduğu ağır silah desteği istedi. Zelenskiy, Doğu Avrupa ülkelerinin de Rus işgali tehdidi altında olduğunu söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cumartesi gecesi yayınladığı video mesajında Batılı ülkelerden Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesini istedi. "Sadece Ukrayna'yı değil, Rusya'nın işgal tehdidi altında olan Doğu Avrupa ülkelerini korumak için de daha fazla silaha ihtiyacımız var" diyen Zelenskiy, "NATO ne yapıyor? Rusya tarafından mı yönetiliyor? Neyi bekliyorlar? 31 gün geçti, NATO'nun sahip olduklarının sadece yüzde 1'ini istiyoruz, daha fazlasını değil" dedi. Zelenskiy'nin açıklamaları öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Başkanı Joe Biden ile Polonya'daki görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçakları gönderilmesi konusunda bir engel görmediğini açıklamıştı. Kuleba, "Top şimdi Polonya'nın sahasında" demişti. Polonya hükümetinin Mart başında ABD'ye yaptığı Polonya'ya ait Rus yapımı MIG-29 tipi savaş uçaklarının Almanya'nın Ramstein kentindeki NATO üssünden Ukrayna'ya gönderilmesi önerisi ABD tarafından NATO için sonuçları olabileceği gerekçesiyle reddedilmişti. Kremlin'den Biden'a yanıt: Rus halkı karar verir ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz" sözlerine ilişkin gerginlik de sürüyor. Beyaz Saray'dan daha sonra yapılan açıklamada, Biden'ın Rusya'da rejim değişikliği çağrısı yapmadığı, Putin'in komşuları üzerinde güç kullanmasına izin verilmemesi gerektiği mesajını verdiği belirtildi. Biden'ın sözleri Kremlin'den de yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bunun kararını Biden veremez, Rusya'da devlet başkanını halk seçer" dedi. Mariupol'dan koridor açılacak Öte yandan Rusya ile Ukrayna'nın çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesini sağlamak için iki yeni insani koridor açılması üzerinde uzlaştığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Mariupol'un da bu bölgeler arasında olduğunu belirterek sivillerin kentten özel araçları ise ayrılabileceğini söyledi. Günlerdir Rus güçlerinin ablukası altında bulunan Mariupol'un belediye başkanı Vadim Boyçenko, kentte ağır çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Rus askerlerinin, hiçbir ayrım gözetmeksizin kentteki etnik olarak Rusların da aralarında bulunduğu herkesi hedef aldığını söyleyen Boyçenko, "Görevleri bu kenti halkı ile birlikte yeryüzünden silmek" diye konuştu. Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'da bugüne kadar 2 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Dün Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Ukrayna'da Rus birliklerinin ablukası altındaki Mariupol kentinden sivillerin tahliyesini planladığı açıklanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı Avrupa Birliği (AB) zirvesi sonrasında Cuma akşamı Brüksel'de yaptığı açıklamada, üç ülkenin "Mariupol'u terk etmek isteyen herkesin tahliyesi için insani bir operasyon başlatmayı" planladığını söylemişti. Macron, operasyonun ayrıntılarını belirlemek üzere gelecek 48 ile 72 saat içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini de sözlerine eklemiş ve kentte kalan yaklaşık 150 bin sivilin çok zor şartlar altında olduğuna dikkati çekmişti. dpa,Reuters/BÖ,EC © Deutsche Welle Türkçe