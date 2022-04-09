Zelenski, Yunanistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Azov Taburu üyesine söz verdi; Çipras, "Parlamentomuzda Nazi'ler konuşamaz!" dedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasını kendisini 'etnik Yunan' olarak nitelendiren aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun bir üyesine söz vermesi gölgeledi.

Zelenski'nin Yunan Parlamentosu'na gösterdiği videoda konuşan kişi, "Size Yunan kökenli biri olarak sesleniyorum. Ben Mikhail, büyükbabam Naziler'e karşı savaştı. Azov Taburu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasında rol alıyorum" dedi.

Uzmanların Neo-Nazi görüşlere sahip olduğunu vurguladığı Azov Taburu'nun bir üyesine konuşma sırasında söz verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna halkıyla yan yana durulması gerektiği konusunda şüphe yok. Ancak Naziler, parlamentomuzda konuşamaz" yazdı.

Çipras'ın tepkisine yanıt veren Yunan hükümet sözcüsü, konuşmada Azov Taburu üyesine söz verilmesinin "yanlış ve uygunsuz" olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği, 2014'te aşırı sağcı bir grup olarak kurulan Azov Taburu'nun reform yaptığını ve Ulusal Muhafızlar'a entegre olduğunu söyledi.