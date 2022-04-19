Zelenski, 'Ukrayna'nın doğusu için savaş'ın başladığını duyurdu; Rus güçleri cephe boyunca ilerlemeye çalışıyor

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Rusya güçleri, Ukrayna'nın doğusuna uzun süredir yapılacağı konuşulan saldırıyı başlatarak Ukrayna savunma hattını neredeyse cephe boyunca itmeye çalıştı. Ukrayna, savaşın 'ikinci safhasına' girdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 'Donbas için savaşın' başladığını belirtti ve Rus ordusunun büyük bölümünün buraya odaklandığını aktardı.

Zelenski, "Donbas'a ne kadar Rus askeri gönderirlerse göndersinler savaşacağız. Kendimizi koruyacağız" dedi.

Zelenski'nin Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak da halka Ukrayna ordusunun 'savaşın ikinci safhasında' Rusları tutabileceğini belirtti. Yermak, "Ordumuza inanın, onlar çok güçlüler" dedi.

Ukrayna medyası, Donbas'taki Donetsk bölgesinde patlamalar meydana geldiğini aktardı. Ayrıca Rusya; Marinka, Slavyansk ve Kramatorsk kentlerini vurdu. Ukraynalı yetkililer Harkov, Mıkolayiv ve Zaporijya'da da patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını iddia etti.

Donestsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın bir kısmı 2015'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Hal Cumhuriyeti adından ilk ayrılıkçı yapı tarafından yönetiliyor. Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, şubat ayında bu ayrılıkçı yapıların bağımsızlığını tanırken; Donbas bölgesinin kontrol etmedikleri kısımlarının da onlara ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun Ukrayna'yı Donbas'ın tamamen dışına itmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'daki yüzlerce hedefin vurulduğunu söyledi.