Zelenski, Ukrayna halkına seslendi; Rusya işgaline karşı direnenleri kutladı

T24 Dış Haberler
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, video mesajla Ukrayna halkına seslendi. Zelenski, Ukraynalıların Rusya işgaline karşı çeşitli yollarda direnmeyi seçtiğini belirterek ülkesine "ruh süper gücü" olarak seslendi.
Zelenski, askerlerin mücadelesi sürerken sıradan insanların da şehirleri, hastaneleri, itfaiyeleri koruduğunu söyledi. Zelenski, işgal altındaki şehirlerdekilere mümkünse protesto etmelerini söyledi.
Zelenski, savaşta 10 günün sonunda "milyonlarca insanın bir olduğunu" belirtti.
Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11 günü boyunca Ukrayna lideri Zelenski, Kiev'den çektiği videolarla Ukrayna halkına ve dünyaya seslendi.