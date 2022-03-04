Zelenski, Rusya'yı "nükleer terörle" suçladı

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Ukrayna’da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nin vurulması ve çıkan yangının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa’ya “bir nükleer felaketin önlenmesi” çağrısında bulundu. Zelenksi, Rusya’yı “nükleer terörle” suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Facebook hesabından paylaştığı videoda, Rus tanklarının nükleer reaktörleri vurduğunu belirterek “Rusya’yı yalnızca Avrupa’nın derhal eyleme geçmesi durdurabilir” dedi.

Zelenski, “Rusya’dan başka hiçbir devlet nükleer reaktör vurmamıştır. Bu tarihte, insanlık tarihimizde bir ilk. Bir terör devletinin nükleer teröre yönelmesi” dedi.

Zelenski, nükleer tesislerin vurulmasını 1986 Çernobil felaketiyle karşılaştırarak, Zaporjiya’da olası bir patlamada tüm Avrupa’nın tahliye edilmek zorunda kalacağını söyledi.