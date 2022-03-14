Zelenski'nin İsrail'de Holokost anıtında konuşma yapma planı reddedildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin İsrail’de Holokost kurbanları anıtı olan Yad Vashem Müzesi’ne çevrimiçi bağlanarak Rusya’nın işgali üzerine bir konuşma yapması gündeme geldi. Müze yönetiminin Ukrayna’nın işgali ve Holokost arasında karşılaştırmalara neden olabileceği nedeniyle bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.

The Times of Israel’de yer alan habere göre, Ukrayna’nın İsrail Büyükelçisi Yevgeny Korniychuk, Holokost anıtının müdürü Dani Dayan ile görüşerek, Zelenski’nin yapacağı konuşma için izin istedi. Büyükelçi, söz konusu etkinliğe İsrail parlamentosu üyelerinin ve çeşitli yetkililerin katılacağını söyledi.

Yad Vashem’in teklifi, Holokost ve Ukrayna’nın işgali arasında karşılaştırmalara neden olabileceği için reddettiği aktarıldı. Yad Vashem Başkanı Dani Dayan'ın Ukrayna Büyükelçisi ile görüşmesinde, "Ukrayna konusunda sıcak bir tutum sergilediği ancak müzede bir konuşma yapılmasının mekanın ruhuna uygun olmayacağı itirazını sunduğu" paylaşıldı.

Walla’ya konuşan bir Ukrayna hükûmeti kaynağı, söz konuşma konuşma talebinin Ukrayna lideri Zelenski’nin direkt olarak İsrail halkına seslenme isteğinden kaynaklandığını söyledi.

Zelenski, İsrail Parlamentosu'na bağlanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, daha önce de İsrail Parlamentosu'na hitap etmek istemiş ancak yerel basında bu talebin Meclis Başkanlığı tarafından reddedildiği ileri sürülmüştü.

Zelenski'nin genel kurula hitap etmek istediği ancak Meclis Başkanlığı'nın genel kurulun tatile girdiği bu nedenle çevrim içi olarak parlamenterlere hitap edeceği aktarılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ilerleyen günlerde İsrail Parlamentosu'ndan milletvekillerine çevrim içi olarak hitap etmesi bekleniyor.