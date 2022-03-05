Zelenski: NATO, Ukrayna'nın daha da bombalanmasına yeşil ışık yakmıştır; insanlar sizin yüzünüzden ölecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasını 'uçuşa yasak bölge' ilan etmemesine sert tepki göstererek, "NATO, Ukrayna'nın daha da bombalanmasına yeşil ışık yakmıştır" dedi.

Ukrayna lideri gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Tüm bu insanlar sizin yüzünüzden ölecek; sizin zayıflığınız sebebiyle, birlik olmadığınız için ölecekler" diye konuştu.

Zelenski, 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesinin Rusya'nın NATO'ya saldırmasına neden olabileceği açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu, çok daha güçlü silahları olmasına rağmen içten içe zayıf olan ve kendine güvenmeyenlerin kendilerini hipnoz etme biçimi" ifadelerini kullandı.

NATO, dün akşam 'uçuşa yasak bölge' ilanının Rusya ile savaşa neden olabileceğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Uçuşa yasak bölgeyi uygulamanın tek yolu Ukrayna hava sahasına savaş uçakları yollamak ve onların Rus uçaklarını düşürmesi" dedi.

"Avrupa tarihi tüm bu olanları hatırlayacak" diyen Zelenski, "Biz ışığın savaşçılarıyız" diye konuştu.