Zelenski, Estonya parlamentosuna konuştu: Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Estonya parlamentosuna yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Ukrayna’da fosfor bombası kullandığını söyledi.
The Guardian’ın aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Estonya parlamentosuna konuştu. Zelenski, Moskova’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta sivillere yönelik terör taktikleri uyguladığı söyledi.
Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’da fosfor silahına başvurduğunu söyledi.
Zelenski daha önce Rus güçlerinin kimyasal silah kullandığına ilişkin yüzde 100 kesinlikte bir sonuca varılamayacağını söylemişti. Öte yandan Rusya, Ukrayna’da kimyasal silah kullanıldığını reddetmişti. ABD’deki Rusya Büyükelçiliği, Rusya’nın bütün kimyasal silah depolarının 2017’de yok edildiğini iddia etmişti.