Zelenski: Eğer ihtiyacımız olan silahlar verilse bu savaş çoktan biterdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Batı ülkelerine sitem ederek ülkesinin ihtiyacı olan silahlara erişimi olsaydı Rusya'ya karşı savaşı "çoktan kazanmış olacağını" söyledi.

Salı akşamı sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan Zelenski, "Eğer ihtiyacımız olan tüm silahlara erişimimiz olsaydı bu savaş çoktan biterdi. Bu silahlar partnerlerimizde var ve Rusya'nın kullandıklarıyla kıyaslanabilir seviyedeler" dedi. Zelenski, "Ukrayna ordusu taktik açıdan daha üstün olduğunu kanıtladı" diye konuştu.

"Ukrayna'nın, partnerlerinin yıllardır bir yerlerde depoladığı şeyleri hala istemek zorunda kalması adil değil" diyen Zelenski, "Eğer Ukrayna'nın ihtiyacı olan silahlara sahiplerse özgürlüğün korunmasına yardım etmek ve binlerce Ukraynalının hayatlarını kurtarmak ahlaki sorumluluklarıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Batılı liderlerden Ukrayna'ya gelecek haftalarda yollayacakları silahları şimdiden yollama çağrısı yaptı ve bunun binlerce insanın hayatını kurtaracağını söyledi.

Zelenski, "Ukrayna'ya yapılan yardımların gecikmesi, işgalcilere daha çok Ukraynalı öldürme fırsatı verecektir" diye konuştu.

Rusya, bu hafta itibariyle saldırılarını ülkenin doğusuna yoğunlaştırdı. Rus ordusunun bir bölümü ayrılıkçı kontrolünde olan Donbas'ı tamamen kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.