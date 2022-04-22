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Dünya

Zelenski'den tehcir suçlaması: İşgalciler 500 bin Ukraynalıyı çıkardı

"Bu tehcirdir, geçmişin en korkunç totaliter rejimlerin yaptığı budur"

22 Nisan 2022 00:36

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin ele geçirdikleri topraklardan yaklaşık 500 bin Ukraynalının Rusya'ya çıkarıldığını söyledi.

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