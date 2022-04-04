Zelenski'den Rus askerlerine: Kasaplar, katiller, işkenceciler, tecavüzcüler!

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus ordusunun Kiev çevresinde çekildiği bölgelerde yüzlerce ceset bulunmasının ardından Rusya askerlerine "kasaplar", "katiller", "işkenceciler" ve "tecavüzcüler" dedi.

Pazar gecesi geç saatlerde sosyal medya üzerinden bir video açıklama yapan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği tüm suçların yargılanacağını ve cezalandırılacağını; bunun için de özel bir mekanizma yarattıklarını söyledi.

"Yüzlerce insan öldürüldü. İşkence görmüş ve infaz edilmiş siviller... Sokaklarda yatan cesetler..." diyen Zelenski, "Konsantre olmuş kötülük ülkemize geldi. Kasaplar, katiller, işkenceciler, tecavüzcüler ve yağmacılar. Kendilerine ordu diyorlar. Yaptıklarından sonra sadece ölümü hak ediyorlar" diye devam etti.

Zelenski konuşmasının Rus annelere seslenen bölümünde şunları söyledi:

"Tüm Rus askeri annelerinin Buça, İrpin ve Hostomel'de öldürülenlerin cesetlerini görmesini istiyorum. Ne yaptılar? Neden öldürüldüler? Sokakta bisikletini süren adamın suçu neydi?

Neden sıradan ve huzurlu bir şehirde yaşayan sıradan vatandaşlar neden işkence edilerek öldürüldü? Neden kadınlar küpeleri koparıldıktan sonra boğularak öldürüldü? Kadınlar nasıl çocuklarının önünde tecavüz edilip öldürülebilirler? Cesetleri nasıl ölümden sonra bile saygısızlığa uğrayabilir?

Neden halkın cesetlerini tanklarınızla ezdiniz? Ukrayna'nın Buça kentindekiler sizin Rusya'nıza ne yaptı? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?

Rus anneler! Yağmacı yetiştirdiyseniz bile bunlar nasıl aynı zamanda kasap haline geldi? Keyif alarak, bilinçli bir şekilde insan öldürdüler".