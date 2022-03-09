T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zelenski bir kez daha uçuşa yasak bölge talep etti; "Yaşanacak insani felaketin sorumlusu uluslararası toplum olur"

"Dünyanın yanıt vermesi insani bir görevdir”

09 Mart 2022 14:26

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Rusya işgali karşısında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısını yineledi.

Zelenski, uçuşa yasak bölge ilan edilmediği sürece yaşanacak “insani felaketten” uluslararası toplumun sorumlu olacağını söyledi.

Zelenski, “Rusya üstümüzde, sivillerin üstünde, şehirlerimizin, altyapımızın üstünde füzeler, uçaklar, helikopterler kullanıyor. Dünyanın yanıt vermesi insani bir görevdir” dedi.

Zelenski, Ukraynalıların asla pes etmeyeceklerini son iki haftada gösterdiğini söyledi.

zelenskiukraynauçuşayasakbölgeukraynarusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24