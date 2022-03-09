Zelenski bir kez daha uçuşa yasak bölge talep etti; "Yaşanacak insani felaketin sorumlusu uluslararası toplum olur"

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Rusya işgali karşısında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısını yineledi.
Zelenski, uçuşa yasak bölge ilan edilmediği sürece yaşanacak “insani felaketten” uluslararası toplumun sorumlu olacağını söyledi.
Zelenski, “Rusya üstümüzde, sivillerin üstünde, şehirlerimizin, altyapımızın üstünde füzeler, uçaklar, helikopterler kullanıyor. Dünyanın yanıt vermesi insani bir görevdir” dedi.
Zelenski, Ukraynalıların asla pes etmeyeceklerini son iki haftada gösterdiğini söyledi.