Zelenski, Alman Parlamentosu'nda Reagan'a atıfta bulundu: Sayın Başbakan Scholz, bu duvarı yok edin

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Alman milletvekilleri karşısında uzun yıllar boyunca iki kutuplu dünyayı ve bölünmüş Almanya'yı ayıran Berlin Duvarı'na gönderme yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ''özgür ve özgür olmayan Avrupa arasındaki duvarı yıkın'' dedi.

Almanya Parlamentosu'nun alt meclisi Bundestag'a video bağlantı ile bağlanıp konuşma yapan Zelenski, Avrupa'nın ortasında özgür olan ve özgür olmayan Avrupa ülkelerini ayıran bir duvar olduğunu belirtti. Zelenski, Almanya'nın Rusya ile ticari bağları ve Kuzey Akım 2 gibi projelerle bu duvarın inşa edilmesinde ve Ukrayna'nın izole olmasında rol oynadığını belirtti.

Zelenski, 1989 yılında dönemin ABD başkanı Ronald Reagan'ın son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a yaptığı çağrıya atıfta bulunarak, ''Sayın Başbakan Scholz, bu duvarı yok edin'' dedi.

Ukrayna lideri kalabalıktaki Scholz'a seslenmeye devam ederek, ''Almanya'ya elde ettiği liderlik rolünü verin ki atalarınız sizinle gurur duysun. Özgürlüğü destekleyin; Ukrayna'yı destekleyin. Bu savaşı durdurun; bu savaşı durdurmamıza yardım edin'' dedi.

Alman milletvekilleri, Zelenski'yi video görüntüsü geldikten sonra ayakta alkışladı.