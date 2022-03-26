Zelenski, AB zirvesine bağlanıp Macar lider Orban'ı hedef aldı: Kimin tarafında olduğuna karar ver

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa Birliği liderlerine teker teker seslenirken Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Rusya'nın Ukrayna'nın işgali konusunda taraf seçmesi gerektiğini belirtti.

AB liderleri zirvesine video bağlantı ile bağlanan Zelenski, "biraz geç olsa da yaptırımları uyguladıkları" için üye ülkelerin liderlerine teşekkür ederken; sıra Orban'a geldiğinde "kiminle olduğuna karar vermelisin" dedi.

Cuma akşamı tek tek 27 AB üyesi hakkında değerlendirmede bulunan Zelenski, bazı ülkelere teşekkür ederken daha fazlasını yapabileceğini düşündüğü ülkelere de değindi. Örneğin Zelenski, Almanya'nın yardım ettiğine ancak buna geç başladığına dikkat çekti. Almanya savaşa giden süreçte Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına katılmaktan kaçınmış ve Kuzey Akım 2 projesini Rusya, Ukrayna'ya girene kadar durdurmamıştı.

Zelenski, Orban'a "bir seçim yapması gerektiğini" söylerken, Rusya'nın yoğun bombardımanına maruz kalan güney şehrine dikkat çekerek, "Dinle Viktor; Mariupol'de ne oluyor biliyor musun?" diye sordu ve Macaristan'ın da trajik bir tarihi olduğuna dikkat çekti. Tuna Nehri kıyısında 1944-1945 yıllarında ülkedeki faşistler tarafından katledilen Macar Yahudileri anan anıta dikkat çeken Zelenski, "Lütfen su kenarına gidersen o ayakkabılara bak. Bugünün dünyasında toplu cinayetlerin nasıl yeniden yaşanabileceğini gör. Rusya bugün bunu yapıyor. Aynı ayakkabılar yine var. Mariupol'de aynı insanlar var. Binlercesi var. Bu insanlar öldü ve sen yaptırım uygulama konusunda kararsızsın" dedi.

Macaristan hükümeti, Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesindeki Macar azınlığı tehlikeye atacağını söyleyerek Kiev'e silah göndermedi ve gönderilen silahların topraklarından geçmesine izin vermedi. Orban da açıklamalarında savaşın sonlanması gerektiğini söylerken Kremlin'i direkt olarak eleştirmekten kaçındı.

Orban'nın Sözcüsü, Zelenski'nin tepkisinin ardından bulunduğu açıklamada Budapeşte'nin silah göndermeyeceğini ve Rusya'dan enerji almayı bırakmayacağını söyleyerek, "Böyle bir karar, savaşın bedelini Macar ailelerin ödemesi anlamına gelir" dedi.