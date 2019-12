'Zekiyim ama safım'

Aşkı korumaya çalıştığım için yalnızım

'Seksiliğime bakan adamı üç metreden tanırım '







'Astroloji kursuna gidiyorum işlerimi yıldızlara göre yaparım'



'Albüm çıkardığım dönemde kontrolüm dışında şeyler oldu'

Zodyak adlı bir prodüksiyon şirketi kurup kendi işinin patronu olan Seray Sever, ortalarda gözükmemeyi ve Çelik’e cevap vermemeyi tercih ediyor. Vatan'ın röportaj yaptığı Sever'in, saçları, kıyafetleri iki sene öncesinden çok farklı. Kendisini tasavvufa ve astrolojiye adamış. Astroloji eğitimi alan Seray “İşim başımdan aşkın, gereksiz konularla uğraşamam. O dönem albüm yapmam talihsizlikti, neden yaptım bilmiyorum ama yaşananlar benim kontrolüm dışında şeylerdi” diyor.Hayır, çok gereksiz bir konu. Konu yok ortada. Hiç konuşmuyorum, gerek yok... Köşe yazarları verdi gereken cevabı, hiç bu konulara girmem. İşim gücüm başımdan aşkın. Ben zaten artık basında çok az yer alıyorum.Sıkı Dostlar dizisinde oynuyorum. Bir film yapım şirketi kurdum. Amerika’da sit-com tarihini başlatan “I love Lucy”yi aldım. Sen Harikasın adıyla uyarladık, TürkMAX’da yayınlanıyor; Demet Akbağ ve Ragıp Savaş başrolde. Çok iyi gidiyor, devamını da çekeceğiz.Hiçbir zaman onu düşünmedim. Bu dizinin Türk toplumuna uygun olduğunu düşünmüyorum. Belli bir kesim, o diziyi Digitürk’te izledik ve çok sevdik; bağımlılık yarattı ama Türk toplumunun genel ahlak yapısına uygun değil. Nerede yaşadığımızın bilincinde olmamız lazım. Benim yapmayı tercih ettiğim dizi tam bir aşk dizisi. Müthiş bir aşk var. Kocasına o kadar aşık ki kadın, o yüzden saflıklar yapıyor. Kocası da ne yaparsa yapsın onu affediyor. “Aşk her şeyi affeder mi?” sorusunun cevabı bu dizide var. Aşk her şeyi affeder. Saf, temiz ve iyi niyetli olduğu sürece. Bu diziden kadınların öğrenmesi gereken çok şey var.Aşk günümüzde ne kadar saf yaşanıyor, ne oluyor bilmiyorum... Ben kendi adıma aşkı hâlâ korunmaya çalışanlardanım. O yüzden de yalnızım.Yeni bir şey kurmaya kalktığınızda bu onur, gurur meselesi oluyor. İşkolik ve çok çalışkan bir insanım. Çok rahat yaşıyordum hayatımı. Paranın değerini bilmiyordum. Ekranda bir saat bir şey sunuyorsun para kazanıyorsun. O yüzden bazı insanlarda travmatik durumlar oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. İlk defa eğitimimle bağdaşan bir şeyler yapıyorum. Bütçe ayarlarken ve o bütçeyi kullanmak çok önemli, orada eğitimim işime yarıyor. Benim acayip bir matematik kafam vardır.İsterim ama ben çok kolay bir kadın değilim. Zeki kadınlar zordur. Ben bu kadar zeki olmama rağmen hatalar da yapan iyi niyetli ve saf bir kadınım. Ama şu an bilmiyorum... Benim bir şey yapmama gerek yok. Her şeyin bir zamanı var.Bugün aşık olup evlensem aynı gün çocuk doğururum. Hiçbir şey düşünmem ama evlenmiş olmak için de evlenemem. Mutlu ve ömür boyu sürecek bir evlilik yapmak istiyorum. Ne istediğimi biliyorum.Maddi ve manevi dünyada aynı yükseklikte olacağım birini istiyorum. Yani maddi dünyada yüksek, manevi dünyada derin bir adam istiyorum. Çünkü ben kendi adıma işini, gücünü her şeyini yapan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Maneviyatım çok kuvvetli. Hele son iki senedir tasavvufla çok ilgileniyorum. Doyumu manevi boyutta aradığım bir dönemdeyim. Karşıdan kalkıp da “Aa Seray Sever ne hoş, ne seksi kadın” diyecek adamı 3 metreden tanıyıp yanıma yaklaştırmadığım için, çok zor ve uğraştırıcı bir kadınım şu an. Önce benim ruhumu etkilemesi lazım karşımdaki insanın.Mevlana’yı çok okuyorum. Tasavvufa yakınlık duydum. Sabırlı olmayı öğreten bir yoldayım. Bir de astroloji kursuna gidiyorum. Astrolog hocam Sibel Hanım’la çalışıyorum şu an. 2008’de birkaç astrologla çalıştım. Çok zor dönemlerim oldu 2008’de, gezegenlerin bazı açılarından dolayı. Bunu astrologlarla yaptığım çalışmalarla aştım. Astroloji, içine girdikçe büyülüyor. Hiç kimseye kızmamaya başlıyorsunuz.Mesela birisi bir şeye itiraz edince hiç kızmıyorum, çünkü biliyorum ki o bunu kabul etmeyecek bir karakterle gelmiş dünyaya, olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Hayatınız çok kolaylaşıyor.Evet. Her ayın 29’unda Merkür geri gider, o tarihte hiçbir işe imza atmam. Dizinin tanıtımıyla ilgili çok komik bir şey oldu. Tanıtım girmesi lazımdı tam da Merkür’ün geri gittiği tarihe denk düşüyordu. Gittim kanal yetkilileriyle görüştüm. “Tanıtımı şu tarihten önce girmek zorundayız, Merkür’ün geri gittiği tarihlerde aksilikler olur” dedim.Tanıtımı girdiler. Evet astrolojiye göre işlerimi, toplantılarımı ayarlıyorum. Gülüyorlar bana. Ama ben buna inandım. Ve inanç her şeyden kuvvetlidir. n Aşk hayatınız için ne diyor yıldızlar?2009 Eylül’den sonra herhalde toplum ve sizin de göreceğiniz biri hayatımda olur. Acelem yok.Şarkıcılık hiçbir zaman mesleğim ya da haddim değil ama sunuculuk ve oyunculuk yapan her insan zaten sesini kullanabilen insanlardır. O dönem yaşadığımı çok büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Bugün çıkan olaylarla görüyorum ki zaten benim kontrolüm dışında olmuş. Kontrolüm dışında olan şeyler var burada. Şarkıcılıkta da başarılı olurdum. Ama maalesef ki bugün kalkıp da, 4 sene sonra böyle bir şeyler çıkıyor, insanlar konuşuyorsa, üzerimden bir şeyler yapmaya çalışılıyorsa... Bu durum o dönemki olayları açıklıyor. Müzik aşkı olan bir insan da değilim. Neden o dönem öyle bir şeye girdim bilmiyorum. Sonuçta hatalarımız ileride deneyim haline geliyor bizi ileriye götürüyor.