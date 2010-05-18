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Sağlık

'Zekiler, küçük yaştan itibaren yalancı'

Kanada'da yapılan bir araştırma, küçük yaşta yalan söylemenin zeka belirtisi olduğunu ortaya koydu.

18 Mayıs 2010 03:00

T24- Toronto Üniversitesinin yaptığı araştırmada, yalan üretirken kullanılan karmaşık beyin işlevlerinin çocuğun zekasının göstergesi olduğu bildirildi.


Araştırmaya, 2 ila 17 yaşlarında 1200 çocuk ve genç katıldı. Bilim adamları katılımcılardan, kendileri odadan ayrıldığında arkalarında bulunan oyuncaklara bakmamalarını istedi. Kamera aracılığıyla odadakileri görebilen bilim adamları, geri döndüklerinde çocuklara arkalarına bakıp bakmadıklarını sordu ve cevaplarını görüntülerle karşılaştırdı.


2 yaşındaki çocukların sadece beşte birinin yalan söyleyebildiğini tespit eden bilim adamları, 4 yaşında ise bu oranın yüzde 90'a ulaştığını gözlemledi.


Toronto Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Doktor Kang Lee, anne ve babaların çocukları yalan söylediğinde korkuya kapılmaması gerektiğini, bunun, onların patolojik birer yalancıya dönüşeceği anlamına gelmediğini belirterek, "Bu, onların gelişme süreçlerinde yeni bir aşamaya ulaştıklarının bir işareti" dedi.


Kang, beyin gelişimi daha üst düzeydeki çocukların yalan söylediğini, çünkü yalanlarını örtbas edebildiğini söyledi.

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