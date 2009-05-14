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Politika

Zeki Sezer yeniden aday olacak

DSP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Zeki Sezer, kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı

14 Mayıs 2009 03:00

DSP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Zeki Sezer, DSP Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday olacak.


Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezer, DSP'nin Türk siyaseti için son derece önemli olduğunu belirterek, bir süredir bazı çevrelerin partiyi başka yerlere taşıma girişimi içinde olduğunu ileri sürdü. 

Zeki Sezer, pazar günü yapılacak kurultayda aday olup olmayacağı konusunda, “Örgütten gelen taleplere kayıtsız kalamayacağını” ifade ederek, “Pazar günü, örgütlerin çağrısı üzerine adayım” dedi. 

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