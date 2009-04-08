Zeki Sezer gözyaşları içinde veda etti

Daha önce "Hafta sonu istifa etmeyi düşünüyorum" diyen DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, bazı televizyon kanallarına katılarak istifa kararını anlattı. "Hakkınızı helal edin" dedi. Sezer şunları söyledi:
Sezer, istifa kararını genel merkezde de açıkladı - Tam metin
DSP'de kılıçlar çekildi, 5 vekilin ihracı istendiDSP lideri Zeki Sezer istifa kararı aldıDSP'de hesaplaşma kurultayı olacak'DSP'de hesaplaşma olacak!''Hakkınızı helal edin diyorum'
Uzun zamandır birlikte olamadık ama hakkınızı helal edin diyorum.
Bu istifa kararından önce bir iki TV kanalıyla çok önceden randevumuz vardı. Onların bir kaçına katıldım, bir kaçına katılamadım. Onlardan af diliyorum. '9 saat tartıştık'
29 Mart'ta bir yerel seçim yaşadık. Benim Genel Başkan olarak katıldığım ilk seçimdi. Seçim sonrası günler, muhasebe günleri, aynı zamanda hesap verme günleri... Biz de DSP olarak seçimlerden sonra, yetkili kurumlarını toplayarak bu değerlendirmeyi yapan tek partiyiz. Parti meclisimizde bu konuyu 9 saate yakın tartıştık. Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü de, 2 günlük bir çalışma toplantısında konuşacağız. 'İstifa kararını almıştım'
Ben 29 Mart akşamı aldığımız sonucun gereği olarak, öteden beri dayandığım ilkeler ve görüşlerimin de gereği olarak istifa kararını almıştım. Bunu da arkadaşlarımla paylaşmıştım. Ama örgüte hesap vermeden ve buluşmadan bunu yapmanın doğru olmadığını, örgütüme olan saygımdan dolayı, toplantıların sonunda resmen istifa etmeyi düşündüm.
Gerçekten benim için bu partide olmak 88'den bu yana her kademesinde görev yapmak bir onurdur. Bülent Ecevit gibi dünya devi liderden sonra onun koltuğunda görev yapmak büyük bir onurdur. Ama aynı zamanda sadece halka hizmet için bir araya gelmiş bir örgütün parçası olmak büyük bir onur. 'Seçim sonucu beni bu noktaya getirdi'
Bu arada örgütümüze milletimize ve yönetimdeki arkadaşlarımıza minnetimizi sunuyorum. Olağanüstü, gönül birlikteliği içinde bir çalışma ortaya koyduk. Ama seçim sonucu beni bu noktaya taşıdı. DSP önümüzdeki süreçte hak ettiği yeri alacak. DSP'nin hakettiği milletin hakettiğidir. Çünkü DSP Türkiye'dir. Türkiye'nin bütünlüğünün, birliğinin partisidir.
Ömrümün sonuna kadar bir Demokratik Solcu olarak kalacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.