Zeki Sezer, eşini toprağa verdi

Eski DSP Genel Başkanı ve eski Devlet Bakanı Zeki Sezer, 52 yaşında kaybettiği eşi Ülkenur Sezer’i son yolculuğuna uğurladı.

Kocatepe Camisi’ndeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Masum Türker, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP’li Mustafa Sarıgül, eski CHP Genel Başkanı ve Gazeteci Altan Öymen, Murat Karayalçın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisi ve siyasetçi katıldı.

Merhume Sezer’in tabutuna omuz veren parti liderleri, daha sonra cenaze namazında saf tutarak son görevlerini yaptı. Sezer çiftinin oğlu Serkan Sezer’in kayınvalidesi olan CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan da aileyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Fahir Arıkan'ın Hürriyet'teki haberine göre, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Ülkenur Sezer’in çocukları Serkan ve Selcan Sezer, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tören boyunca metanetini koruyan Zeki Sezer, eşi için dua okunduğu sırada gözyaşlarına boğuldu. Sezer’i Kılıçdaroğlu teselli etti. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Ülkenur Sezer, bir süre önce fark edilen rahatsızlığının ardından Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı.