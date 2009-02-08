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Politika

Zeki Sezer, CHP’ye çattı

DSP Genel Başkanı Sezer, "Yeni keşfettiler Kur'an-ı Kerim'i bugünkü sözüm ona ana muhalefet partisi. Bana göre ebedi muhalefet partisi" dedi.

08 Şubat 2009 02:00

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Zeki Sezer, ana muhalefet partisi CHP'nin Kuran kursu açılımını eleştirerek, "Din sömürüsünde diğerlerinden geri kalmamaya başladı. Allah yollarını açık etsin" dedi.

DSP Genel Başkanı Sezer, Rixos Otel'de düzenlenen partisinin Konya büyükşehir ve merkez ilçe belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Sezer, toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetin giderek kirlendiğini, artık rayından çıktığını savundu.

İktidar partisinin adeta gerilim ve sorun üreten bir örgüt gibi çalıştığını ileri süren Sezer, şunları kaydetti:
"İnancımızı kültürümüzü öğretmeye kalkıyorlar. İşsizliği önlemek yerine, ekonomik sorunları çözmek yerine inancımız, kültürümüz üzerinden siyaset yapıyorlar. Bize kimse dinimizi, inancımızı, kültürümüzü, öğretmeye kalkmasın. Biz onu biliriz hem de çok iyi biliriz. Siyasetçiler sorun çözemeyince bu değerler üzerinden prim yapmaya oy almaya çalışıyorlar. AKP’ye karşı söylüyorum ama bir başkasına da söylüyorum. Yeni keşfettiler Kur'an-ı Kerim'i bugünkü sözüm ona ana muhalefet partisi. Bana göre ebedi muhalefet partisi. Din sömürüsünde diğerlerinden geri kalmamaya başladı. Allah yollarını açık etsin."

‘Siyasi partilerin genel merkezleri holding binası gibi’

Siyasi partilerin halktan kopuk bir siyaset izlediğini iddia eden Sezer, şunları söyledi:
"Bugün Ankara'da partilerin genel merkezlerine bakın. Hepsi sanki parti genel merkezi değil, holding binası gibi. Böyle holding binaları gibi binalarda oturarak, vatandaş siyaseti, halk siyaseti yapamazsınız. Halktan kopuk bir siyaset yapamazsınız. Sizin kırsal kesimi kalkındırıp, oraları şehirleştirip, şehirlerde yaşayanların bu taraflara yönlendirmeniz lazım. DSP olarak bizler halkı kucaklayan bir siyaset izliyoruz."

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