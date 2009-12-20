Zeki Ökten bugün defnedilecek

T24 - Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat eden Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Zeki Ökten, bugün toprağa verilecek.





Amerikan Hastanesi'nde 68 yaşında vefat eden Ökten için bugün ilk tören, Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da başlayacak törene, Ökten'in cenazesi getirilmeyecek.



Ökten, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.



İstanbul'da 1941 yılında doğan ve sinemaya asistanlık yaparak giren Ökten, 1963'te "Ölüm Pazarı" filmiyle yönetmenliğe başladı.



Sinemada yönetmen ve senaryo yazarı olarak görev yapan Ökten, ilk çıkışını 1973'te "Bir Demet Menekşe" ile gerçekleştirdi.



Yılmaz Güney'in senaryolarını yazdığı "Düşman" ve "Sürü" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Ökten, bu filmlerle özellikle yurt dışında büyük ilgi gördü ve pek çok ödül kazandı.



Ökten, Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "Hanzo", "Şaşkın Damat", "Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Yoksul", "Düttürü Dünya" gibi komedi filmlerinin yanı sıra "Pehlivan", "Faize Hücum", "Pisi Pisi" ve "Güle Güle" gibi nitelikli filmlere de imzasını attı.



Yönetmenin son çalışması "Gülüm"ün başrollerinde Tarık Akan, Rutkay Aziz, Okan Bayülgen ve İdil Fırat oynadı. Zeki Ökten, Antalya Film Şenliğinde 1977'de "Kapıcılar Kralı", 1983'te de "Faize Hücum" filmleriyle "En İyi Yönetmen", "Sürü" filmiyle de 1979'da Locarno Film Festivalinde ve 1980'de 10. Uluslararası Antwerp Film Festivalinde "En İyi Film" ödüllerini kazandı.