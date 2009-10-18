T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Zeki Müren'in saklı kayıtları bulundu

19 şarkılık albüm, Zeki Müren'in orkestra şefliğini yapan Muzaffer Özpınar'ın arşivinden çıktı

18 Ekim 2009 03:00

19 şarkılık albüm, Zeki Müren'in orkestra şefliğini yapan Muzaffer Özpınar'ın arşivinden çıktı

Zeki Müren’in 1952 - 1984 yılları arasında söylediği şimdiye kadar yayınlanmamış kayıtları ‘Saklı Kayıtlar’ adlı özel bir albüm olarak Universal Music’ten çıktı. Albümde, Zeki Müren’in sahne ve plak orkestrası şefliğini yapan Muzaffer Özpınar’ın arşivinde bulunan, Zeki Müren’in prova yaparken yapılmış kayıtları var. Müren’in ölüm yıldönümü olan 24 Eylül’de çıkan ve aralarında ‘Ne Senin Aşkına Muhtaç Ne Esirin Olacağım‘, ‘Bir Sevda Geldi Başıma’, ‘Saçların Tarumar’, ‘Alıverin Bağlamamı’ ve ‘Gözyaşlarım’ gibi şarkıların, şimdiye kadar dinlenmemiş versiyonlarının bulunduğu albümde 19 parça var. ‘Saklı Kayıtlar’, Zeki Müren’i anlatan fotoğraflı bir CD-kitap olarak çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24