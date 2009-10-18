Zeki Müren'in saklı kayıtları bulundu

Zeki Müren’in 1952 - 1984 yılları arasında söylediği şimdiye kadar yayınlanmamış kayıtları ‘Saklı Kayıtlar’ adlı özel bir albüm olarak Universal Music’ten çıktı. Albümde, Zeki Müren’in sahne ve plak orkestrası şefliğini yapan Muzaffer Özpınar’ın arşivinde bulunan, Zeki Müren’in prova yaparken yapılmış kayıtları var. Müren’in ölüm yıldönümü olan 24 Eylül’de çıkan ve aralarında ‘Ne Senin Aşkına Muhtaç Ne Esirin Olacağım‘, ‘Bir Sevda Geldi Başıma’, ‘Saçların Tarumar’, ‘Alıverin Bağlamamı’ ve ‘Gözyaşlarım’ gibi şarkıların, şimdiye kadar dinlenmemiş versiyonlarının bulunduğu albümde 19 parça var. ‘Saklı Kayıtlar’, Zeki Müren’i anlatan fotoğraflı bir CD-kitap olarak çıktı.