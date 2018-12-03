Zeki Müren'in doğum günü, Kadıköy'de kutlanacak

Türk müziğinin 'sanat güneşi' Zeki Müren’in doğum günü, Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekânı [mecra]'da kutlanacak.

Geliri 2019 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi ile dayanışma amaçlı kullanılacak olan gece, 9 Aralık 2018’de.

Müren için [mecra]'nın yaptığı duyuru özetle şöyle:

9 Aralık Pazar günü, Sanat Güneş’imizin 87. yaşını onun ürettikleriyle, sesiyle, sözüyle, tavrıyla, endamıyla, madiliğiyle, dilindeki ağda, dudağındaki rujla kutluyoruz.



Ne güzel ki şu güzel memleketimizin tarihinde senin gibiler var diye içinden geçirenlerin bir araya geldiği bir gece bu gece!



Bu özel gecenin programın neredeyse sadece Zeki Müren olacak.



Diva Bebe Melike Şahin sevdiği birkaç Zeki Müren şarkısını seslendirmek üzere kutlamamızın sürpriz konuklarından olacak.





Beyoğlu'nun bir çok iyi mekanının yaratıcısı, incelikli plak koleksiyoneri M. Deniz Deniz yıllardır biriktirdiği Zeki Müren 45'lik ve 33'lüklerini ve özel taş plak koleksiyonunu sizlerle paylaşmak için valizlere doldurup [mecra]'nın yoluna koyuluyor.

Plak arşivinden özel isteklerinizi kutuya atabileceksiniz!



Gecenin arşiv görüntüleri Şokopop'un kutlamaya sevgileriyle; 'Sınırsızca Zeki Müren - % 100 Onur İçerir' video içeriğini hep beraber izleyeceğiz.



Gecenin ilerleyen saatlerinde doğum günü gecesinin dans zamanı!

Zeki Müren özel editleriyle dans pistini döndürmek üzere DJ kabinine Ahmet Atakanan geçecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve biletler için tıklayın.