Zeki Müren'in 15. ölüm yıl dönümü

T24 - Besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, ölümünün 15. yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.



Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene, Osmangazi Belediye Başkanvekili İsmail Kuş, Zeki Müren Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Atalay, Türk Musiki Derneği üyeleri, besteci ve ses sanatçısı Selami Şahin ve Müşerref Akay, Zeki Müren'in modacı ve tasarımcısı Muzaffer Çaha, Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı üyeleri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileriyle davetliler katıldı.



Zeki Müren Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Atalay, törende yaptığı konuşmada, Zeki Müren'in önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:



''Müren'e 'Sanat Güneşi', 'Baş tacı' diyoruz. Fakat ona yaptığımız vefasızlığı, kelimelerle anlatamayız. Zeki Müren'i anma programını Barış Manço Kültür Merkezi'nde yaptık. Oysa Bursa'da Zeki Müren için bir kulübe bile yok. Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum. Biz böyle bir şehit için kültür ve müze merkezi istiyoruz. Tarihe sahip çıkmak istiyorsak böyle sanatçıları yaşatmalıyız.''



Osmangazi Belediyesi Başkanvekili Kuş da Bursa olarak Zeki Müren'i unutmadıklarını, adına 8 yıldır anma programı düzenlediklerini, bu akşam da ayrı bir etkinlikle anma programının süreceğini söyledi.



Besteci ve ses sanatçısı Selami Şahin de Zeki Müren ile birçok anısı olduğunu hatırlatarak, Zeki Müren'in kelimelerle tarif edilemeyeceğini, Türkçe'yi Müren kadar düzgün konuşan birisinin bulunamayacağını, onun gerçek bir dost ve sanatçı olduğunu dile getirdi.



Müşerref Akay da Zeki Müren'i özlediklerini ifade ederek, ''Toplum olarak onu özlüyoruz. O çok özel bir insandı. Zeki Müren, dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı bestecisi ve sanatçısıdır'' dedi.



Kabrine çiçeklerin konulan Zeki Müren için Emir Sultan Camii'nde de mevlit okutuldu.





