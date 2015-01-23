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'Zeki Müren'den hamile kalıp kürtaj yaptıran 3 kadın var'

Magazinci Sacit Aslan, Zeki Müren'in cinsel tercihinin biseksüel olabileceğini iddia etti

23 Ocak 2015 21:27

Magazinci Sacit Aslan, Zeki Müren'den hamile kalan 3 kadın olduğunu ve bunlardan ikisinin halen hayatta olduğunu ileri sürdü.

CNNTürk'te yayınlanan Mesut Yar ile Burada Laf Çok programına konuk olan Sacit Aslan ve Orhan Kural arasında ilginç bir diyalog geçti. 

 

'Zeki Müren'den birkaç kere hamile kalan 3 kadın var'

 

Konuklardan Orhan Kural, Zeki Müren'in kendisi gibi futboldan hazzetmediğine ilişkin bir anekdot paylaştı.

Orhan Kural'ın anlattığı anının ardından ünlü magazinci Sacit Aslan, Zeki Müren'e cinsel tercihleriyle ilgili söylemlerde haksızlık edildiğini söyleyerek, Zeki Müren'den birkaç kere hamile kalıp kürtaj yaptıran 3 kadın olduğunu, bu 3 kadından birinin vefat ettiğini, diğer ikisinin ise hala hayatta olduğunu açıkladı.

Aslan, Müren'e haksızlık edildiğini ve Müren'in cinsel tercihinin biseksüellik olabileceğini ileri sürdü.

 

Biseksüellik nedir?

 

Biseksüellik, duygusal ve cinsel yönelim yönünden hem hemcinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kişidir. Biseksüel sözcüğü hem isim, hem sıfat olarak kullanılır.

 

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