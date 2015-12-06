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Kültür-Sanat

Zeki Müren sergisi Kazancı Yokuşu’nda yapılmayacak

Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne kaydırıldı

06 Aralık 2015 10:30

Bugün açılması planlanan “Zeki Müren’i Okumak, Zeki Müren’le Okumak” açık hava sergisinin öğleden sonra saat 15.00’te başlayacak. İstanbul Beyoğlu ilçesi Kazancı Yokuşu buluşması kısmı, “Belediye izin prosedürlerinin, son dönemde dünyada ve Türkiye’de yaşanan üzücü olaylar nedeniyle tedbir amaçlı olarak olumlu sonuçlanmamasından dolayı”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampusu bahçesine kaydırıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre  açıklama, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla dün öğleden sonra yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı olarak, izin merciinin güvenlik konusundaki haklı hassasiyetine katılıyor, bu nedenle serginin ilk bölümünü, Kazancı Yokuşu’nu aratmayacak ve sanatçımızın yaratıcılık sürecine dikkat çekecek bir kurguyla, bu dönemi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü bahçesinde canlandırıyoruz. Açık Hava sergisi açılışı, 6 Aralık Pazar günü saat 16:00’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fındıklı Kampüsü bahçesinde ve ardından daha önce planlandığı gibi Osman Hamdi Bey Salonu’nda gerçekleştirilecektir.”

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