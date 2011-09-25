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Yaşam

Zeki Müren şarkılarıyla anıldı BODRUM (A.A)

25 Eylül 2011 06:11

-Zeki Müren şarkılarıyla anıldı BODRUM (A.A) - 25.09.2011 - Zeki Müren, 15. ölüm yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.  Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı tarafından Bodrum Kalesi'nde düzenlenen ''Hatıralarda Zeki Müren'' isimli konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sandalye sayısının yetersiz kalması üzerine bir çok sanatsever yerde oturarak konseri dinledi.  Konserde, Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarını seslendiren TRT ses sanatçıları Melihat Gürses ve Bekir Ünlüataer dinleyenlerden alkış aldı.  Konseri dinleyenler arasında Türkiye Eğitim Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal, Mehmetçik Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan ve Bodrum Müze Müdürü Aysel Özbulut'un da yer aldı.

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