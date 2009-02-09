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Zeki Müren ile cilveleşirdik

Piyanist şantörlüğün yaratıcısı Ferdi Özbeğen yıllar sonra Zeki Müren'le ilgili ilginç açıklamamlar yaptı.

09 Şubat 2009 02:00

Piyanist şantörlüğün yaratıcısı Ferdi Özbeğen yıllar sonra Zeki Müren'le ilgili ilginç açıklamamlar yaptı.

Posta'nın haberine göre; Ferdi Özbeğen "Zeki Müren ile çok yakındık. Zeki Bey içten içe benden hoşlanırdı. Ama bunu belli etmezdi. Geceleri beni dinlemeye gelirdi. Gündüzleri birlikte denize girer, cilveleşir, gır gır yapardık. Zeki Bey gece bir saatten sonra başka bir boyuta geçerdi. O boyut bana pek uymazdı. Odama çekilirdim. Teklif almadan asla teklif etmezdi. O yüzden bana karşı hep özel bir saygısı olmuştur" dedi.

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