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Yaşam

ZEKİ MÜREN BODRUM'DA ANILDI  BODRUM (A.A)

07 Aralık 2010 00:23

-ZEKİ MÜREN BODRUM'DA ANILDI  BODRUM (A.A) - 06.12.2010 - Türk Sanat Müziğinin unutulmaz seslerinden Zeki Müren, doğumunun 79. yılında, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Zeki Müren'in Sanatını ve Müziğini Koruma ve Yaşatma Derneğince, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, Derneğin Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ahmet Sabancı yönetti. İki bölümden oluşan konserde, aralarında söz ve müziği Zeki Müren'e ait ''Şimdi Uzaklardasın'', ''Bir Tatlı Tebessüm'', ''Bir Gönül Hikayesi'', ''Manolyam'' gibi eserlerin de olduğu Türk Sanat Müziği şarkıları seslendirildi.  Konseri izlemeye gelen sanatseverler, Zeki Müren'in şarkılarını birlikte söylediler. Bodrum Dans Okulu dansçıları Zeki Müren şarkıları eşliğinde tango dansı gerçekleştirdi. Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı temsilcilerinin de izlediği konser sonunda, konuk sanatçı Mehsem Özşimşir ve şef Ahmet Sabancı'ya çiçek ve plaket verildi. Konseri yaklaşık 500 kişi izledi.

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