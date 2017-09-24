Zeki Müren 21 yıldır yok: Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu

Türk Sanat Müziği'nin 'Sanat Güneşi' olarak tanınan ismiZeki Müren, ölümünün 21'inci yılında Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı ve çok sayıda kişi dua öncesi 'Sanat Güneşi'nin, 'Şimdi Uzaklardasın' isimli ölümsüz eserini seslendirdi.



Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene, Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Temsilcisi emekli Albay İbrahim Güven. Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, şarkıcı Gökhan Sezen ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Törende, Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, yaptığı konuşmada Zeki Müren'in önemine dikkati çekerek, "Rahmetli ağabeyimiz yardımı göstermeden yapan bir insandı. Öldükten sonra da daha önce yaptığı vasiyetlerinde önemli mal varlılığını önemli iki vakıfa bağışladı. Yardımseverliği böyle üst seviyede olan rahmetli ağabeyim nurlar içinde yatsın" dedi.



TSKMEV Bursa Temsilcisi İbrahim Güven de "Gönüllerde yaşayan bu insan, TEV ve Mehmetçik Vakfı için sanatçı kişiliğinin ötesinde daha farklı anlamlar taşımaktadır. Çünkü yaşadığı devre göre farklı bir bakış açısıyla mal varlığını Türkiye'nin iki güzide vakfına bağışlamıştır" dedi. TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise, şöyle konuştu:



"Zeki Müren'in Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Eğitim Vakfı'na yapmış olduğu bağış, diğer insanlar için bir örnek teşkil etmesini diliyorum. Türk Eğitim Vakfı 20 yıl içerisinde yaklaşık yurt içinde 140 bin, yurt dışındı da bin 700 öğrenciye burs vermiş ve hayata atılmalarını sağlamıştır."



Türk Eğitim Vakfı’ da sosyal medya hesabından, Zeki Müren için “Değerli Bağışçımız, Sanat Güneş’imizin vefatının 21.yılında rahmet ve özlemle anıyoruz” mesajını paylaştı.

Zeki Müren'in 65 yıllık hayatı...

06 Aralık 1931 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, doğduğu şehirde başladığı orta öğrenimini İstanbul Boğaziçi Lisesi'nde noktaladı.

Desen çalışmaları

İstanbul'da eğitim hayatına devam ederek Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atolyesinden mezun olan Müren, desen çalışmalarını öğrencilik yılları itibariyle pek çok kez sergiledi.

Kürdi makamında bir akrostiş olan ilk bestesi:

“Zehretme Hayatı Bana Cananım”

Solfej ve usul dersleri

Zeki Müren, tamburi İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle hayatına çok farklı bir yön verecek o adımı attı.

O artık öğrendiği bilgilerle Türk Sanat Müziği'nin en değerli sesi olma yolculuğuna çıkmıştır. 1949 yılında, henüz 18 yaşındayken gönül verdiği musiki dersleri, Boğaziçi Lisesi yıllarında sanata gönül vermiş Agopos Efendi ile udi kirkor eğitimi ile devam etti. Bu eğitimlerin bir sonraki ayağı ise fasıl musikisinin piri Şerif İçli ile devam ettirdi. Bu eğitimler Müren'in repertuvarına birçok eser kazandırdı.

İlk konser

1950 yılında İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınava giren Zeki Müren, radyonun canlı yayınlarından birisine katılmış ve orada ilk konserini verdi. Bu konser geniş kitleler tarafından beğenilince, radyo programlarındaki bu konserler 15 yıl boyunca sürdü.

600'ü aşkın plak ve kaset

İstanbul Radyosu konserlerinin ardından kendisini plak çıkarma çalışmalarına adayan Müren, 600 civarında plak, kaset doldurdu.

Plakta yer alan ilk şarkısı ise Şükrü Tunar'ın eseri olan "Bir Muhabbet Kuşu"dur. 1955'te çıkarmış olduğu "Manolyam" isimli eseriyle Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. Zeki Müren Türkiye'nin en çok konser veren ses sanatçısı oldu.

200 eser besteledi

Bir yılda yüz civarı konser verdiği dönemler olan Müren, iki yüz civarında eser besteledi.

On yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" mısrasıyla başlayan acemkürdi şarkı bestelediği ilk şarkıdır. "Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir demet yasemen" (nihavend), "Gözlerinin içine başka hayal girmesin" (nihavend) güfteli şarkıları sık sık okunan, en sevilen şarkılarıdır.

Film yıldızı

Zeki Müren 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmde sinema oyunculuğuna başladı. Büyük bir ticari başarı kazanan bu filmden sonra şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği on sekiz filmde daha oynadı. 1955'te de Arena Tiyatrosu'nca sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda da baş roldeki oyuncuydu. Ayrıca 'Bıldırcın Yağmuru' isimli bir şiir kitabı da vardır.

Musikiden uzaklaştı

Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı yüzünden 1980'den sonra sahne hayatından ve musikiden uzaklaştı. Bodrum'daki evine kapandı, münzevi bir hayat yaşadı.

24 Eylül 1996 Çarşamba günü, TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Müren'in mezarı, doğum yeri olan Bursa'da, Emir Sultan Mezarlığın'dadır.