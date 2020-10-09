Zeki Demirkubuz'un senaryoları kayboldu: "Failler netleştiğinde ifşa edilecek"

Yönetmen, senarist Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryoları kayboldu. Demirkubuz, "Failler netleştiğinde hepsini ifşa edeceğim" dedi.

'Masumiyet', 'Üçüncü Sayfa' ve 'Kader' gibi filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu açıkladı. Senaryolarının kaybolduğunu sosyal medya hesabından duyuran yönetmen, "Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz, Twitter'dan, "İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet'i siliyoruz.Ama konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli.Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek.Buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir." yazdı.