Zeki Demirkubuz 'taşra'yı konuşacak

16. Gezici Festival’in “Taşrada Var Bir Zaman” konulu paneline 'Masumiyet', 'Kader', 'Üçüncü Sayfa' gibi filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Toplum&Bilim dergisinin yayın yönetmeni Tanıl Bora konuşmacı olarak katılacaklar. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim görevlisi Umut Tümay Arslan’ın moderatörlüğünde yapılacak panel, 7 Aralık Salı günü Ankara Alman Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.



Mithat Sancar’la Film Okuma

Festival’in darbe temalı 'Uygunadım Hayatlar!' bölümünde gösterilecek Cao Hamburger’in yönettiği Annemler Tatilde’nin (The Year My Parents Went on Vacation, 2006) gösterimi ardından Mithat Sancar film okuması yapacak.

Film, 400'den fazla insanın öldürüldüğü ve 160 kişinin de kaybolduğu 1964 darbesi sonrası Brezilyasında siyasi suçlu olarak aranan anne ve babası tarafından dedesine bırakılan 10 yaşındaki Mauro’nun yaşadıklarını anlatıyor. Film 16:30’da Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gösterilecek.