Zeki Demirkubuz: 'Bize sövüyor' diyerek ödülü geri aldılar'

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, ''Altın Portakal'da Masumiyet En İyi Film seçilmiş. Ertesi gün jüriden biri 'Bu adam bize, Yeşilçam'a sövüyor' deyip insanları toplamış. Ödülü geri aldılar'' dedi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarıyla ve Twitter'da yazdıklarıyla tartışma konusu olan Zeki Demirkubuz, Türkiye'deki festival jürilerini eleştirdi.

Masumiyet, Kader, İtiraf gibi başyapıtlara imza atan Demirkubuz, katıldığı bir televizyon programında şöyle konuştu:

''Benim filmlerimde oyuncular büyük fedakarlıklar yaptı. Taner Birsel, Derya Alabora, Engin Günaydın... Ben “Bu insanlar neden benim filmlerimde oynuyorlar? Zaten filmler iş yapmıyor, filmi festivallere de göndermezsem ne olacak” diye düşünüyordum. Ancak artık bazı şeyler birikti ve ben de filmlerimi festivallere göndermeme kararı aldım. Bugüne kadar bana, filmlerime; Kader'e Masumiyet'e çok fazla şey yapıldı.

'Bize sövüyor' diyerek ödülü geri aldılar

Kader'e Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü veriyorlar. Oylama bitiyor, jüri başkanına sonuçları teslim ediyorlar. Ertesi gün jüri başkanı “Bir daha toplanacağız, ödülü bu filme vermeyeceğiz” diyor. Fatih Özgüven olmasa ödülü geri alacaklarmış. Daha da korkuncu Masumiyet filminde yaşandı. O zaman ben festivale bile gitmemiştim. Ödül aldığımı İstiklal'de çekirdek alırken gördüm. Film yine birinci seçilmiş, ertesi gün biri “Bu adam bize, Yeşilçam'a sövüyor” diyip insanları toplamış. Ödülü geri aldılar ve Hamam'a verdiler. Bunu herkes biliyor ama kimse çıkıp konuşmuyor. Ben de bu olanlardan artık çok sıkıldım.

Ben ödül alsam da almasam da benim için değişen bir şey yok. Artık bu konuya kafa patlatmıyorum, filmlerimi göndermeyeceğim. Yine de bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim; Bizde sinemacılar henüz birbirlerini değerlendirecek gibi değil. Bu nedenle jüri sinemacı olmayan insanlardan yapılabilir belki.''