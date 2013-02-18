Zeki Alasya: Metin Akpınar'la medeni bir şekilde ayrıldık

Metin Akpınar'la yeniden bir araya gelebileceğini söyleyen usta oyuncu Zeki Alasya, ''Medeni bir şekilde noktalayalım istedik ve sadece tiyatroyu noktaladık. Onun dışında tekrar bir şeyler yapabiliriz'' dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı" etkinliği usta aktör ve yönetmen Zeki Alasya'yla devam edecek.

Etkinlikten önce Gece Gündüz programında Yekta Kopan'ın sorularını yanıtlayan Zeki Alasya, uzun yıllar birlikte çalıştığı Metin Akpınar'la neden yeniden bir araya gelmediği sorusunu da cevapladı:

''Biz Metin'le bir araya geldiğimiz yıl hemen sormaya başladılar 'Ne zaman ayrılacaklar?' diye. Ya bir durun hemen niye ayırıyorsunuz! 'Bunlar ayrılmalılar' dediler. Çünkü burada başarı hikayeleri istemiyorlar, çekemiyorlar. Ancak, şöyle bir şey var; beraberlikler zaman içinde çok farklılaşabiliyor. Bir süre sonra aynı şeyleri düşünmeyebiliyorsunuz. Evlilikler de bile böyle. O zaman alaturka düşünceler yerine cesurca, medenice el sıkarak ayrılmak çok daha doğru oluyor. Bizim yaptığımız buydu.

Yüzde yüz aynı fikirde olduğumuz konularda ayrı düşünmeye başladık. O yüzden ayrılmak en doğru karardı. Ayrıca, bir süre sonra olacağını düşündüğümüz düşüşler başlıyor ki, biz başlamadan bitirdik.

'Sadece tiyatroyu noktaladık'

Medeni bir şekilde noktalayalım istedik, tiyatroyu noktaladık. Ama sadece tiyatroyu. Sonrasında Güle Güle, Rus Gelin gibi filmlerde beraber çalıştık. Bu tarz projeler şu anda yapılmıyırsa bireysel işlerimizden dolayıdır. Dizilerimiz var, onlar devam ediyor çünkü.

Metin Akpınar'la yeni bir şey yapacaksa bu sinema olabilir. Diziler uzun sürüyor. Diğer işlerimiz bakımından zor olur. Tiyatroda eskisi gibi seyirci bulabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden sinema en kolayı.

Şu anda yönetmenlik yapmamamın nedeni diziler. Kazandığımız paranın büyük bir kısmını dizilerden kazanıyoruz çünkü. Bu herkes için böyle.

Dizi sektöründe durumlar kötü elbette ama bu iş kanallara bırakılırsa düzelmez.''