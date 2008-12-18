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Zekeriyaköy'de buluştular

Kıvanç Tatlıtuğ ile Meltem Cumbul, dün Zekeriyaköy'deki bir kafede birlikte görüntülendi.

18 Aralık 2008 02:00

Kıvanç Tatlıtuğ ile Meltem Cumbul, dün Zekeriyaköy'deki Fincan Cafe'de buluştu.

Adları kısa süre öncesine kadar farklı isimlerle anılan Meltem Cumbul ve Kıvanç Tatlıtuğ, el ele girdikleri Fincan Cafe'de Star TV kameralarına yakalandı.

Adı kısa süre öncesine kadar yönetmen Yavuz Turgul'la anılan Cumbul ve yıllardır beraber olduğu Azra Akın'dan ayrıldığını geçtiğimiz hafta basına duyuran Tatlıtuğ, ilk kez birkaç gün önce gittikleri Zekeriyaköy'deki bir kafede birlikte görüntülendi.

Kafeye el ele girdiler

İlişkilerinin yeni başladığı öğrenilen çift, buluşmak için popüler mekanlara oranla daha gözlerden uzak bir yer seçmişti. Ve öğleden sonra, müşterilerin az olduğu saatlerde el ele Fincan Cafe'nin kapısından girdiler. Gazetecilerin bu mekana pek uğramadığını bildiklerinden rahat rahat oturan ve sohbete dalan Cumbul ile Tatlıtuğ, yine de kameralardan kaçamadı. Fincan'ı geldikleri gibi birlikte terk eden sevgililer, aynı otomobile binerek oradan uzaklaştı.

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