Zekeriya Tüysüz kimdir?

Sayıştay'da denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevine Fikret Çöker'in yerine Zekeriya Tüysüz getirildi. Tüysüz'ün göreve 2 Kasım 2018'de başladığı belirtildi.

Tüysüz hakkında Sayıştay'da yer alan bilgiler şöyle:

"03.06.1966 tarihinde Trabzon/Yomra'da doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştayda göreve başladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora yaptı. 'Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik' isimli kitabı yayınlanmıştır. 2011 yılında TBMM Genel Kurulunca Sayıştay Üyeliğine seçildi. 02.11.2018 tarihinde denetim işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Evli ve üç çocuklu olup, yabancı dili İngilizcedir."