Zekeriya Öz'ün Dubai tatili davasında Ali Ağaoğlu tanık olarak dinlendi

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) YURT dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz\'ün \"kasası\" olduğu, Öz\'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu\'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş\'ın, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Ağaoğlu, kendisinden firari savcı Zekeriya Öz\'ün tatil masraflarını isteyenleri \"Savcımızı yedirmeyiz\" diyerek tehdit etmeleri üzerine ofisinden kovduğunu anlattı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Aktaş getirildi. Duruşmada, önceki celse tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan iş adamı Ali Ağaoğlu dinlendi. Mahkeme Başkanı, \"sanık Tayfun Aktaş\'ın FETÖ / PDY üyesi olduğu, Zekeriya Öz\'ün Dubai tatiline ilişkin makbuzları istediğine\" ilişkin sorusu üzerine Ali Ağaoğlu, \"Bu konuda daha önce iki defa ifade verdim. Benim o dönem temsilcim olan Halil İbrahim Demirhan vardı, Aytaç Ocaklı ile beraber ofisime gelmişlerdi. Daha sonradan Tayfun Aktaş geldi. Makbuzu istediler. Olayın üzerinden 5 yıl geçti tam hatırlamıyorum\" dedi.

\"DEFOLUN DİYEREK KOVDUM\"

Mahkeme Başkanı, \"Ofiste neler yaşandı?\" diye sorunca, Ali Ağaoğlu, \"Makbuzu isteyip ana avrat küfürler ettiler. \'Savcımızı size yedirmeyiz\' diyerek tehdit ettiler\" dedi. Başkan, \"Peki Tayfun Aktaş\'ın size karşı küfürlü bir sözü oldu mu?\" sorusuna ise Ağaoğlu, \"Aytaç Ocaklı ile başladı küfür ve hakaretler. Daha sonra Tayfun Aktaş ile devam etti. Tayfun, \'Savcıyı yedirtmeyiz, hesabını sorarız\' dedi. Ben de kendilerine \'Defolun gidin\' diyerek kovdum\" şeklinde cevap verdi.

\"TOPLANTI ÇOK SEVİYESİZ GEÇTİ\"

\"Görüşme talebi kimden geldi?\" şeklindeki soruya ise Ağaoğlu, \"Satış temsilcim Halil İbrahim, beni telefonla aradı. Aytaç Ocaklı\'nın yanında olduğunu söyleyince sıkıntılı olduğunu anladım. Bunun üzerine onları ben çağırdım ofise. Zaten ofise gelişleri, gidişleri tüm kamera kayıtlarını da ilgili merciilere verdim\" diye cevap verdi. Ağaoğlu, \"Toplantı çok seviyesiz geçti. Tayfun Bey sonradan geldi. \'O makbuz verilmezse hesabını sorarız\' dedi\" diye konuştu. Sanık Tayfun Aktaş\'ın avukatı Ömer Kavili\'nin masayı tekmeleme olayı olup olmadığını sorması üzerine Ali Ağaoğlu, \"Hayır olmadı\" dedi. Avukatın asansör önünde tokalaşma olduğunu söylemesi üzerine, \"Hatırlamıyorum. Ana avrat küfürleştiğimiz Tayfun Bey değildi. Aytaç Ocaklı\'ydı. Tayfun bey, \'Savcımızı yedirmeyiz, gereken herşeyi yaparız\' dedi. Ben de \'Elinizden geleni ardınıza koymayın\' dedim\" şeklinde yanıtladı.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI

Sanık avukatlarından birinin \"Davet ettiğiniz birinin tüm masraflarını öder misiniz?\" şeklindeki soruya sinirli bir şekilde Ağaoğlu, \"Evet, talep olursa karşılarım\" dedi. Mahkeme başkanı, Ali Ağaoğlu\'nu \"Siz tanıksınız, lütfen sorulara sakince cevap verin\" diyerek uyardı.

\"ZEKERİYA ÖZ\'Ü İKİ KEZ GÖRDÜM\"

Ali Ağaoğlu, \"Zekeriya Öz\'ü tanıyor musunuz?\" sorusuna ise \"Kendisini hayatım boyunca iki kez gördüm. Başsavcı olduğu dönemde asistanımı arayarak benimle telefonda görüştü. \'Bir kahveni içmeye geleceğim\' dedi. Ben de buyursunlar dedim. Bir de babamı kaybettim. Bana taziyeye geldi. O sırada satış temsilcim Halil İbrahim ile karşılaşmış. Halil İbrahim ile daha önceden tanışıyorlarmış. Zekeriya Öz, Halil İbrahim\'den Dubai tatilini talep etmiş. Halil İbrahim bana iletti. Ben de ağırlayın, dedim. Halil İbrahim de ne gerekliyse yaptı\" şeklinde konuştu. Daha sonra sanık Tayfun Aktaş söz alarak Ağaoğlu\'na soru yöneltti. Sanık Aktaş, \"O toplantıda \'Bu hükümeti düşüreceğiz, ya Tayyip tarafı, ya biz\' gibi cümleler benim ağzımdan çıktı mı?\" dedi. Ağaoğlu da hatırlamadığını belirtti. Sanık Aktaş\'ın, \"Ben savcıyı yedirmeyiz lafını kullandım mı?\" sorusuna ise Ağaoğlu, \"Herkes söylüyordu. Evet duydum\" diye cevap verdi. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

İDDİANAME

İddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz\'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu\'nun ofisine yolladığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Aktaş\'ın Zekeriya Öz\'ün \"kasası\" konumunda olduğu öne sürülerek \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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