'Zekeriya Öz'e gönderilen ihraç tebligatı PTT kargoda kayıplara karıştı'

HSYK’nın savcı Zekeriya Öz’e gönderdiği ihraç tebligatının PTT'ye teslim edildikten sonra kargoda kaybolduğu öne sürüldü. Olay üzerine Öz’ün avukatına tebligat ancak 10 Ağustos’ta yapılabildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) mayıs ayında hakkında "meslekten ihraç" kararı verdiği savcı Zekeriya Öz’ün halen "savcı" vasfı taşıdığı ortaya çıktı. HSYK 2. Dairesi 12 Mayıs 2015’te oyçokluğuyla savcılar Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ve Hâkim Süleyman Karaçöl’ün meslekten ihracına karar vermişti. 4 isim hakkında her biri 548 gramlık tebligat evrakı, savcılara tebliğ edilmek üzere 8 Temmuz’da HSYK yerleşkesinde bulunan PTT Şubesi’ne teslim edildi. PTT Genel Müdürlüğü, 30 Temmuz 2015’te HSYK’ya gönderdiği yazıda 4 isimden Öz hakkındaki dosyanın, içeriğinin eksik olması nedeniyle Öz’ün avukatı Ulvi Murat Atabay tarafından iade edildiğini bildirdi.

HSYK suç duyurusunda bulundu

Tebligat dosyasının hazırlanmasından PTT Şubesi’ne teslimine kadar olan süreçte herhangi bir ihmal olmadığını tespit eden HSYK, Öz’e gönderilen evrakın kargo işlemi sırasında kaybolduğunu ya da çalındığını öne sürdü. Bu gelişme üzerine HSYK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bununla da yetinmeyen kurul, PTT’den de idari soruşturma yapmasını istedi.