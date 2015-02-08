Zekeriya Öz'e 'Erdoğan retweeti' davası

Görevden alınan Zekeriya Öz hakkında Erdoğan'a hakaret içeren tweetleri retweet etmekle sebebiyle hakaret davası açıldı.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı görevinden alınan Zekeriya Öz hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren tweetleri retweetlemesi nedeniyle kamu görevlisine hakaret suçundan ikinci dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla şikayette bulunması üzerine Zekeriya Öz hakkında Düzce 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci bir dava daha açıldı. Zekeriya Öz'ün bazı kişilere ait tweetleri retweetlemesi nedeniyle yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek soruşturma dosyasını hazırladı. Şimşek, Erdoğan'ın avukatlarının Zekeriya Öz'ün Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bazı kişilere ait tweetleri retweetleyerek sosyal medya aracılığıyla aşağılayıcı ve hakaret içerici sözler sarf ettiğinin gerekçe gösterildiğini belirterek, yapılan soruşturma neticesinde Öz'ün değişik tarihlerde başka kişilere ait hesaplardaki tweetleri retweetlemesi nedeniyle kamu görevlisine karşı hakaret suçunu işlediği kanaatine varılarak cezalandırılması istenildi.

Zekeriya Öz hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçundan dava açılan Düzce 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kamu görevlisine hakaret" suçundan ikinci bir dava daha açılırken, ilk duruşma 26 Mart günü görülecek.