Zekeriya Öz'den Thomas More'un Ütopya'sı ile Erdoğan ve yargıçlara gönderme

Son dönemde verdiği röportajlarla gündeme gelen savcı Zekeriya Öz, dünyaca ünlü yazar Thomas More'un 1516 yılında yazdığı edebiyat dünyasının başyapıtlarından olan Ütopya kitabından alıntılar yaparak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve bazı savcı ve hakimlere göndermede bulundu.

Kitapta yargıçlar ve Kral arasında geçen bir diyalogdan alıntı yapan Öz, kitaptaki "Bir dava ne kadar haksız olursa olsun onu haklı gösterecek Krala yaranmak isteyen bir yargıç bulunur" ifadelerine dikkat çekerek, "Bazıları Ütopya'daki bu hikayeyi günümüze nasılda uyarlıyorlar" yorumunda bulundu.

Zekeriya Öz'ün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

- Bir başkası Krala yargıçlarla anlaşmayı, çıkarlarını onlara sağlatmayı salık verir: “Efendimiz” der; “yargıçları sarayına çağırmalı.

- Sofrada onlarla hazineyi ilgilendiren sorunları tartışmalı. Bir dava ne kadar haksız olursa olsun onu haklı gösterecek bir yargıç bulunur. Ya her iddianın tam tersini savunma alışkanlığıyla, ya yenilik, aykırılık hevesiyle ya da Krala yaranmak isteğiyle..

- O zaman bir tartışmadır başlar, değişik çelişik görüşler apaçık gerçeği bulandırırlar; hakkın ta kendisi haksız gibi gösterilir.

- Kral bu çatışmadan yararlanıp sorunu kendi çıkarına göre kestirir atar. Çatışmaya yol açanlar utançlarından ya da korkularından

- Kralın düşüncesine katılırlar ve işte o zaman yargıçlar cesaretle ve vicdan rahatlığıyla kararlarını verirler.

- Kralın istediğini kitaba uydurmaktan kolayı var mı? Ya yasalarda yeri bulunur ya da bir yasanın sözleri gereğince yorumlanır.

- Dine devlete bağlı bir yargıç için de Kral hakkı bütün hakların üstünde değil midir?

- Bunları ben söylemiyorum 1516 yılında Thomas More, Ütopya’da söylemiş. Bazıları ütopyadaki bu hikayeyi günümüze nasılda uyarlıyorlar...