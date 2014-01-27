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Zekeriya Öz’den koruma aracı da geri istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanan Zekeriya Öz’den, Ergenekon davası sürecinde kendisine tahsis edilen araç geri istendi

27 Ocak 2014 19:21

Arzu Yıldız\Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 17 Aralık soruşturması sonrasında koruma sayısı yediden dörde düşürülen, daha sonra da korumaları değişen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz’den, Ergenekon davası sürecinde kendisine tahsis edilen Passat marka araç geri istendi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, “Adalet Bakanlığı ve emniyet yetkilileri Savcı Öz’den korumalara tahsis edilen Passat marka aracın teslim edilmesini, aracın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atanan Turan Çolakkadı’ya tahsis edileceğini” belirtti. “Bu talebin yazılı olarak kendisine iletilmesini” isteyen Öz, “Dört kişilik koruma ekibinin kullanacağı yeni bir aracın temin edilmesini” talep etti.

Zekeriya Öz’den, Ergenekon soruşturması sürecinde tahsis edilen zırhlı araç da yolsuzluk operasyonu sonrası alınmıştı.

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