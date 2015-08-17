'Zekeriya Öz ve Celal Kara Almanya'da InterCity Oteli'ne yerleştiler'

Haklarında yakalama kararı çıkarılmadan önce Gürcistan'a, oradan Ermenistan'a ve son olarak da Almanya’ya uçtukları tespit edilen 17-25 Aralık savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Ulm kentindeki InterCity Oteli’ne yerleştikleri ve kalabalık bir grupla lobide otururken görüldükleri öne sürüldü. İddiaya göre Öz ve Kara’nın güneş gözlüğü takması dikkat çekti.

Hürriyet'ten Temel Işık'ın haberine göre, Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarının savcıları Öz ile Kara, yanlarında kalabalık bir grupla otelin lobisinde oturdu.

Ulm’de hızlı trenlerin durduğu ana garın yanıbaşındaki InterCity oteli üç yıldızlı.

Şehir merkezine ve tarihi belediye sarayının hemen yakınındaki otelden, dünyanın en büyük kilise kulesi olarak bilinen Ulmer Münster (katedral) görünüyor. Odaların geceliği şehir ya da demiryolu manzaralı odalar olarak değişiyor. Şehir manzaralı odanın geceliği kahvaltısız 79 Euro, kahvaltılı 92 Euro.

Takvim gazetesi de dünkü manşetinde (16 Ağustos 2015) "Zekeriya Öz'ün 17 Aralık savcısı Celal Kara ile birlikte Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde Fethullah Gülen cemaatine yakın bir iş adamının otelinde kaldığını" iddia etmişti.