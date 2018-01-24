Zekeriya Öz, Twitter'daki tüm paylaşımlarını sildi, hesabın adını değiştirdi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi firari savcı Zekeriya Öz, sosyal medya hesabı Twitter'daki tüm paylaşımlarını sildi ve hesabının adını değiştirdi.

Binlerce takipçiye sahip olan Öz, Türkiye’den yasaklı Twitter hesabındaki bütün tweetlerini sildi. Daha önce hesabında kendi fotoğrafı ve tweetleri bulunan Öz, tweetlerini silmesinin ardından Twitter hesabının ismini, “Gurbet Ufukları” olarak değiştirdi.

"Takipte kalın"

Öz'ün değişen hesabından bir de tweet atıldı. Atılan tweette şu ifade yer aldı:

"Takipte kalın artık buradan çok önemli paylaşımlarda bulunacağım."