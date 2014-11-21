Zekeriya Öz o yazara dava açtı

Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, köşe yazısında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Nedim Şener'e dava açtı.
Ergenekon davasının eski savcısı Zekeriya Öz , "gazeteci Nedim Şener'in 25 Eylül'deki yazısında kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu" iddia etti.
Öz'ün avukatı, dilekçede "Nedim Şener, yazısını sosyal medyada paylaşarak müvekkilimizin ızdırabını arttırmıştır" diye yazdı.
Savcı Zekeriya Öz, gazeteci Nedim Şener ve çalıştığı kurumdan 30 bin lira manevi tazminat talep ediyor.
Davanın duruşması Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak.