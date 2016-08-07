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"Zekeriya Öz, dava dosyalarında farklı imzalar kullanmış"

Eski savcı Öz, Zirve Yayınevi davasını Ergenekon’a bağlamak için emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile 12 askeri personeli davaya dahil etmişti

07 Ağustos 2016 13:58

Hakkında yakalama kararı çıkmadan önce yurt dışına giden eski savcı Zekeriya Öz’ün dava dosyasındaki evraklarda birbirinden farklı çok sayıda imzasının bulunduğu öne sürüldü.

Malatya'da 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan Zirve Yayınevi davasını Ergenekon’a bağlamak için emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile 12 askeri personeli davaya dahil eden firari eski savcı Zekeriya Öz’ün dava dosyasındaki evraklarda birbirinden farklı çok sayıda imzasının bulunduğu iddia edildi.

Habertürk Gazetesi’nden Ferdi Durdu’nun haberine göre, Öz’ün özellikle soruşturmasının ana noktası olan ve askerlerin davaya dahil edilmesine yol açan sanık İlker Çınar’ın Uygar Deniz kod adıyla gizli tanık olarak vermiş olduğu ifadelerinin altındaki imzalarının birbirinden farklı olduğu öne sürüldü.

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Zekeriya Özfarklı imzalar kullanmışdava dosyalarında

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