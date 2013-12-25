Zekeriya Öz: Abdulkadir Selvi'nin hakkımda yazdıkları yalan

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına nezaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz, Twitter'dan yayımladığı mesaj ile Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin kendisi hakkında kaleme aldığı köşe yazısına cevap verdi. Öz yayımladığı mesajlarda, köşe yazısında kaleme alınanlar için " yalan, iftira ve hayal mahsulüdür" dedi.

Abdulkadir Selvi, Yeni Şafak gazetesindeki yayımlanan köşe yazısında, Zekeriya Öz hakkında şu satırları kaleme almıştı:

"Zekeriya Öz'ün orada polislere, 'örgüt şeması' çizdirmek için talimat verdiği söyleniyor. Örgütün tepesine de bir bakanı yerleştirmek suretiyle. Zekeriya Öz'e göre bir örgüt var bu örgütün lideri de kabinenin bir bakanı."

Zekeriya Öz twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Abdülkadir Selvinin köşesinde hakkımda yazdıklarının tamamı yalan,iftira ve hayal mahsulüdür. Bu yazıların amacı, soruşturmanın yönünü değiştirmeye ve kamuoyunu gerçeğe aykırı yönlendirmeye matuftur."