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Zekeriya, otomobilde ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde işsiz Zekeriya Akhan (23), park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu

12 Ocak 2019 22:12

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde işsiz Zekeriya Akhan (23), park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Akhan\'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.
Fatih Mahallesi\'nde park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polisi aradı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede gencin Zekeriya Akhan olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akhan\'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zekeriya Akhan\'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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